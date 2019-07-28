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Karol Mets: Beşiktaş isterse gelirim

İsveç Ligi takımlarından AIK Stockholm'de forma giyen Karol Mets, Beşiktaş'a transfer olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi | 28.07.2019 - 11:30..
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Beşiktaş'ın İsveç Ligi takımlarından AIK Stockholm'den transfer etmek istediği belirtilen Karol Mets geleceği hakkında konuştu.

Karol Mets: Beşiktaş isterse gelirim

Estonyalı savunma oyuncusu Karol Mets, Beşiktaş'ın ilgisi hakkında ''Eğer Beşiktaş benimle ilgileniyorsa, saha içinde özel şeyler yapmalıyım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şu anda sadece takımımın önündeki maçları düşünüyorum. Futbol böyle bir şey. Eğer AIK'ten ayrılacaksam daha büyük bir yere gitmek isterim.'' ifadelerini kullandı.

''EĞER SATARSAK ÇOK ŞAŞIRIRIM''

AIK Sportif Direktörü Björn Wesström ise İsveç basınına açıklamalarda bulunurken ''Beşiktaş ile görüşsek bile bunu Türk basınına söylemeyiz. Bizim tarzımız değil. Normalde yarım sezon önce aldığımız bir oyuncuyu satmayız. Eğer futbolcuyu satarsak çok şaşırırım.'' diye konuştu.

Karol Mets: Beşiktaş isterse gelirim

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