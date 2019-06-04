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Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola dökülmesi nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan Çorum-Samsun kara yolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

AA | 04.06.2019 - 00:31..
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Çorum'da kaza yapan tırın dorsesindeki karpuzların yola döküldü. Onlarca karpuzun yola dökülmesiyle otoyol karpuz tarlasına dönerken, Çorum-Samsun kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

KAZA YAPINCA KARPUZLAR DÖKÜLDÜ

Adana'dan yüklediği karpuzları Ordu'ya götüren Şükrü Deniz'in (50) kullandığı 52 HP 878 plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu İskilip kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin bazı kapaklar açılınca yüzlerce karpuz yola döküldü. Sürücü Deniz'in yara almadığı kazada karpuzlar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekiplerince olay yerine çağrılan kara yolları ve belediye temizlik ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol açıldı.

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Çevredeki bazı vatandaşlarla sürücülerin sağlam karpuzları topladıkları gözlendi.

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Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

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