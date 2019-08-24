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Karpuzu beğenmeyince satan genci bıçakladı

Adana’da seyyar satıcıdan karpuz alan bir kişi, aldığı karpuzun kabak çıktığını ileri sürerek tartıştığı karpuz satan genci bıçakladı.

İHA | 24.08.2019 - 09:37..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Ali Çelik, okul harçlığını çıkarabilmek için ağabeyi Muhsin Çelik ile birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı.

TADINA BAKIP ALDI

Traktörle satış yapmak için dolaşırken Vefa Caddesi’nde bir vatandaş, karpuz istedi. Şahıs, karpuzu satın almadan önce de tadına baktı. Daha sonra da Muhsin Çelik’in verdiği karpuzu, 10 lira karşılığında alıp gitti.

"KABAK ÇIKTI PARASINI VER"

Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra Muhammet Ali Çelik karpuz satmak için yer değiştirdiği sırada, kısa süre önce karpuz alan şahıs gelerek "Karpuz kabak çıktı, parasını geri ver." dedi.

Çelik ise "Para vermek yerine karpuzu değiştirelim." dedi. Bunun üzerine şahıs sinirlenerek, hakaret etmeye ve saldırmaya başladı.

Karpuzu beğenmeyince satan genci bıçakladı

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Çelik bu durum karşısında "Tamam paranızı geri verelim." dese de şahıs, römorktan aldığı bıçakla Çelik’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çelik, çevredeki şahısların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İki yerinden bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak çiziği olan Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Çelik, yaşadığı dehşet anlarını ise şöyle anlattı: "Şahıs, ağabeyimden karpuz almıştı. Ağabeyim yokken gelip karpuzun kabak çıktığını söyledi. Ben de yerine başka bir karpuz verelim dedim, ancak o bunu kabul etmeyip hakaret edip daha sonra da saldırdı. Ben parayı vermeyi de kabul ettim ama o beni bıçakladı. Bizde karpuzculuk baba mesleği, ben kendimi bildim bileli karpuz satarım ama böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum."

Bu arada polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Karpuzu beğenmeyince satan genci bıçakladı

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