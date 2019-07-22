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Kars Baraj Gölü'nde sular 5 metre çekildi

Kars Baraj Gölü'nün çekilmesiyle köy cami ve köy okulu yeniden ortaya çıktı.

İHA | 22.07.2019 - 09:26..
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Kars Baraj Gölü’nün suları yaklaşık 5 metre çekildi. Suları çekilen baraj gölünde köy cami ve köy okulu yeniden ortaya çıktı. Ortaya çıkan cami havadan görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nde sular 5 metre çekildi

BARAJIN KAPAKLARI AÇILDIĞINDA SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Kars’ta 2018 Temmuz ayında kapakları kapatılarak su tutmaya başlayan Kars Barajı, suların yükselmesiyle birlikte baraj gölü kalan köy evleri, köy camisi ve okulu da geçen süre içerisinde sular altında kalmıştı.

Kars Baraj Gölü'nde sular 5 metre çekildi

YENİDEN İLGİ ODAĞI OLDU

Özellikle fotoğraf sanatçıları, kentte dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Çamçavuş köyü camisi de minaresinin yarısına kadar sulara gömülmüştü.

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkan cami, fotoğraf sanatçılarının yeniden ilgisini çekti.

Kars Baraj Gölü'nde sular 5 metre çekildi

HASANKEYF'E BENZETİLDİ

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Çamçavuş ve Boğazköy’ün camilerinin de  Hasankeyf gibi olduğunu belirtti.

Kars Baraj Gölü'nde sular 5 metre çekildi

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