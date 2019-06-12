Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Kars Belediye eş başkanı seçilen Ayhan Bilgen ile Şevin Alaca, üzerinde Türk Bayrağı ile Atatürk silueti bulunan belediyenin logosundan rahatsız oldu.

LOGO DEĞİŞİKLİĞİ

Bilgen ve Alaca, bu nedenle logo değişikliği istedi. Eş başkanlar hemen harekete geçerek bir yarışma düzenledi. Yarışmaya katılım koşulları ve şartnamesinde özellikle 'Kars Belediyesi' yazısının belirgin olması istendi.

3 BİN TL'LİK ÖDÜL

Başkanların halihazırdaki logoda bulunan Türk Bayrağı ile Atatürk siluetini istemediği belirtilirken, yarışmayı kazanana bir de ödül verileceği duyuruldu.

BAŞKANLAR JÜRİ OLACAK

3 bin lira ödüllü yarışmada eserleri değerlendirecek jüride ise Kars Belediyesi eş Başkanı Şevin Alaca, tarihçi Vedat Akçaöz, görsel sanat yönetmeni Tolga Pirden Fotoğrafçı Özgen Beşli ile fotoğrafçı Yıldırım Öztürkkan bulunuyor.

28 TEMMUZ'DA SONUÇ AÇIKLANACAK

Yarışmaya katılım için 20 Temmuz tarihi belirlendi. Yarışma sonucu ise 28 Temmuz'da açıklanacak.