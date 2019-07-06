taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Karseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradı

Arı kovanlarının bulunduğu alanda çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerini arı soktu.

İHA | 06.07.2019 - 08:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışırken arıların saldırısına maruz kaldı.

ONLARCA ARININ SALDIRISINA UĞRAYAN İTFAİYE ERİNİN DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek yangına müdahale ederken bir itfaiye eri ise onlarca arının saldırısı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye eri yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Yangında binlerce arı telef olurken, söndürülen yangın sonrasında yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.
Karseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradıKarseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradı

Karseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradı

Karseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradı

Karseri'de itfaiye ekipleri arı saldırısına uğradı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

71
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

71
Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

5
İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

19
Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

9
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

27
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir