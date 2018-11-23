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Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

Bingöl’de otomobilin çarptığı anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 23.11.2018 - 21:43..
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Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

İlhami E. idaresindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Büşra Begiçgeç ve kucağındaki 2 yaşındaki kızı Irmak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstüne düşen anne kız 40 metre sonra yola savruldu.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan anne ve kızı, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi VİDEO


YAYA GEÇİDİNDE AYAKKABISI KALDI

Otomobilde bulunan Yusuf Emir D. ve Zakir D. de yaralandı. Anne ve kızından geriye ise olay yerine düşen ayakkabı ve şapkası kaldı.

Sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne-kız yaşamını yitirdi

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