Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın ölümden döndü

İstanbul Esenyurt'taki Veli Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Necife T., yolda seyir halinde olan aracın yavaşlayacağını düşündü.

METRELERCE SAVRULDU

Bu sırada bir anda önüne çıkan kadını gören araç sürücüsü frene bastı, ancak duramadı. Aracın kendisine vurmasıyla yaşlı kadın, metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar paniğe kapılarak, bir anda ambulans yerine itfaiye ekiplerini aradı.

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İTFAİYE GELİNCE ŞOK YAŞADILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelince, çevredeki bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yanlış anlaşılmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından Necife T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.