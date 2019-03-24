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Karşıdan karşıya koşarken gelen arabayı fark etmedi

20 yaşındaki genç, İzmir'in Buca ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce uçtu.

DHA | 24.03.2019 - 09:32..
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İzlerken bile kan donduran feci kazada yaya ağır yaralanırken, kaza anları ise bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA FIRLADI

Emre K. (24) idaresindeki 34 FP 3076 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çapmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklendi. Sürüklenen yaya kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yayayı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karşıdan karşıya koşarken gelen arabayı fark etmedi

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Talihsiz yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, otomobilinden inen Emre K., olayın şoku ile koşarak arkasından gelen otomobilden yardım istiyor.

Saat 02.00 sıralarında Doğuş Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın o anları...

İzmir’de otomobilin yaya çarptığı an

Karşıdan karşıya koşarken gelen arabayı fark etmedi

20 YAŞINDAKİ GENCİN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmayan ve 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen yaya, hastanede ameliyatta alındı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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