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Karşındaki aslında ne demek istiyor: Yüzünden Anlaşılıyor

Yedi temel Mikro İfadeyi okumayı öğrenirseniz, karşınızdaki kişinin gerçek duygularını da öğrenebilirsiniz…

Özel İçerik | 08.01.2019 - 14:48..
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yüzünden anlaşılıyor

Bazen duygularımızı o kadar yoğun yaşarız ki, saklamaya çalışsak da her şey yüzümüzden adeta okunur. Bizi ele veren Mikro İfadelerimizdir. Mikro İfadeler, yüzün yarım saniye, hatta daha da kısa sürede belli belirsiz yaptığı istemsiz kas hareketleri ve belli bir anda yaşadığımız duyguları yansıtırlar…

Peki bu Mikro İfadeler ne zaman nerede ortaya çıkar? Özellikle iş hayatında Mikro İfadeleri nasıl değerlendirmeli?

Kasia Wezowski , Patryk Wezowkski , Serkan Tunç - Yüzünden Anlaşılıyor

(Kasia Wezowski , Patryk Wezowkski)

YÜZÜNDEN ANLAŞILIYOR

Evet, Mikro İfadeler sayesinde karşımızdakinin yüzüne baktığımızda aslında her şeyi anlayabiliriz. 7 temel Mikro İfade var ve onları okumayı öğrendiğimizde artık karşımızdaki insanın gerçek duygularını da öğrenmiş oluyoruz. Mikro İfadeleri tayin ederek karşımızdaki kişinin bize güvenmesini sağlayabilir, hep doğruları söylemesini sağlayacak samimiyeti kurabiliriz.

Peki Mikro İfadeleri ne için öğrenmeli? Ne işimize yarayacak? Şöyle ki, sezgisel olarak bildiğimiz, hatta emin olduğumuz konuları bilinir hale getirebiliriz. Ayrıca emin olduğumuz bu bilgi ile başka insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Öte yandan iş hayatımızı da bambaşka kılacaktır. Örneğin, pazarlamada görevliysek yüz ifadelerimizi nasıl gizleyeceğimizi biliriz. İş görüşmeleri sırasında duygularımızla nasıl baş edeceğimizi biliriz. Etik kuralları aşmadan insanları nasıl etkileyeceğimizi bilir, duygusallaştığımız bir ortamda ne tepki vereceğimizi kestirebiliriz. Eğer Mikro İfadeleri okumayı öğrenirseniz, satış, personel alımı, koçluk, eğitim, liderlik gibi birçok alanda daha avantajlı olacaksınız demektir.

Mikro İfadeler ile ilgili olan bu kitap da işte tam olarak bunların açılımını sunuyor. Bilimi girişimcilerin diline çevirmek ve iş toplantılarında beden dilinin nasıl kullanacağı konusunda yaklaşımlar sunmak için yazıldı.

Ayrıca 15 ülkedeki temsilcileriyle birlikte İş Dünyası için Beden Dili Eğitimini veren Center for Body Language’ın kurucuları olan Kasia Wezowski ve Patryk Wezowski'nin geliştirdiği  BLINK Konuşma Tekniğini sayesinde de kelimelerinizi gördüklerinize göre ayarlayabilir ve başarılı anlaşmalara varabilirsiniz

Kasia Wezowski , Patryk Wezowkski , Serkan Tunç - Yüzünden Anlaşılıyor

Yüzünden Anlaşılıyor

Kasia Wezowski, Patryk Wezowkski, Serkan Tunç

h2o Kitap

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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