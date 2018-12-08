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Karşıya geçerken beton mikserinin altında kaldı

Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybederken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 08.12.2018 - 06:14..
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Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi’nin kesiştiği Kışla Kavşağı yolunda B.K.’nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Karşıya geçerken beton mikserinin altında kaldı

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