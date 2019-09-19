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Manisa'da karşıya geçmek isteyen adama otomobilin çarptığı anlar

85 yaşındaki adam, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 19.09.2019 - 15:22..
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Manisa’nın Salihli ilçesindeki İzmir-Ankara E96 karayolu Valeks Kavşağı mevkisinde Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş’a (85) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık’ı gözaltına aldı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu VİDEO

Manisa'da karşıya geçmek isteyen adama otomobilin çarptığı anlar

Manisa'da karşıya geçmek isteyen adama otomobilin çarptığı anlar

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