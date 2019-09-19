Manisa'da karşıya geçmek isteyen adama otomobilin çarptığı anlar

1 Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz Kastamonu halkına seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu,"Gazilik ünvanını vermek, bizim için onurlu ve şerefli olur." dedi.

2 Çin, çok yakında kendi kripto para birimini piyasaya sürecek Çin, ülke genelinde kendi kripto para birimini kullanmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

3 Bilim adamlarının kanser hücreleriyle ilgili yeni tespiti Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çalışma, tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önem teşkil ediyor.

4 Hasan Kartal: Vedat'ın satışından pay alacağız Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada "Vedat'ın Avrupa'ya gitmesi bizi mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe'de başarılı olması" dedi.

5 Bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, öldü Gaziantep'de sosyal medya hesabından ölüm temalı paylaşımlar yapan Mahir Yoldaş, motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

6 Dominik'te boğduğu arkadaşının cenazesine gitti 16 yaşındaki bir genç, tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını, suyun altında tutarak öldürdü.