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Karşıyaka Belediyesi işçileri eylemde

izmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, ikramiye ve geriye dönük maaşlarını alamadıkları iddiasıyla belediye önünde toplanıp durumu protesto etti.

İHA | 09.01.2020 - 14:54..
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İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapan işçiler, maaşlarının düzenli ödenmediği gerekçesiyle belediye önünde toplanıp eylem yaptı.

Sloganlar atıp duruma isyan eden ve ortak açıklama yapan işçiler, yönetimi göreve davet etti.

Karşıyaka Belediyesi işçileri eylemde

''MAAŞLARIMIZ DÜZENLİ ÖDENMİYOR''

İşçiler tarafından yapılan açıklamada, "18 aydır birikmiş olan 6 ikramiyemiz hala ödenmedi ve ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir. Temmuz ayında imzalanan 1 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi tamamlanmış ve yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak olmasına rağmen halen daha önceki toplu iş sözleşmesinden hak ettiğimiz geriye dönük farklar ödenmemiş olup ödenmesi için de hiçbir çaba gösterilmemektedir.

Maaşlarımız düzenli ödenmemektedir. Kasım ayı maaşının yarısının düne kadar hala yatırılmamış olması sebebiyle dün almış olduğumuz eylem kararından sonra; yok denilen para bulunulmuş ve hesaplarımıza yatırılmıştır. Yönetimi sorumluluğa davet ediyoruz. Bizleri maaşımızı almak için her ay eylem yapmak zorunda bırakmayın." ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka Belediyesi işçileri eylemde

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