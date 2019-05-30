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Karslı belediye başkanına köpek saldırdı

Kars'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı.

DHA | 30.05.2019 - 08:47..
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Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi’nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü.

KÖPEK ZİNCİRİNİ KOPARDI

Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı kopek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı. Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi.Karslı belediye başkanına köpek saldırdı

"GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRDILAR"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, “Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım” dedi.Karslı belediye başkanına köpek saldırdı

Karslı belediye başkanına köpek saldırdı

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