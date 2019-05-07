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Kars'ta 15 yıldır iftar topunu uzmanı ateşliyor

Türkiye'de Ramazan'ın ilk iftar topu, Kars'taki, Ebu-l Hasan Harakâni Türbesi'nin de içinde bulunduğu Evliya Cami Külliyesi'nden atıldı.

DHA | 07.05.2019 - 10:59..
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Kars Valiliği'nce geleneksel hale getirilen iftar topu etkinliği bu Ramazan'da da sürdürülüyor. Selçuklular döneminden kalma tarihi Kars Kalesi eteklerinde bulunan ve Ebu-l Hasan Harakâni Türbesi’nin de içinde yeraldığı Evliya Cami Külliyesi'nde dün saatler 19.13’ü gösterdiğinde, Türkiye’nin ilk iftar topu atıldı.

Kars'ta 15 yıldır iftar topunu uzmanı ateşliyor

EŞİ VE ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKMADI

İftar topu fitili, havai fişek atış uzmanı Tacettin Durmuş tarafından camilerden yükselen akşam ezanı ile birlikte ateşlendi. Tacettin Durmuş’u eşi Dilek ve 8 aylık bebeği Ani de yalnız bırakmadı.

Kars'ta 15 yıldır iftar topunu uzmanı ateşliyor VİDEO

Dilek Durmuş da bu anı yaşamaktan büyük keyif duyduğunu ve eşiyle de gurur duyduğunu belirterek, "Tüm İslam aleminin ve Kars halkının mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Kars'ta 15 yıldır iftar topunu uzmanı ateşliyor

15 YILDIR İFTAR TOPU ATIYOR

Tacettin Durmuş, "Tüm İslam aleminde olduğu gibi Türkiye’de, Kars’ta da Ramazan coşkusu yaşanıyor. Şu anda Kars’ta, tarihi Kars kalesi eteklerinde Şehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesinin içinde bulunduğu kutsal Evliya Cami bahçesindeyiz. 15 yıldır Kars Valiliği adına iftar topu atıyorum. Kars halkı iftar saatinde ezan sesiyle birlikte iftar topunu da duymaya alıştığı için şu ana yine kulakları ve gözleri iftar topunda olacak." diye konuştu.

Kars'ta 15 yıldır iftar topunu uzmanı ateşliyor

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