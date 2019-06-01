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Kars’ta 186 polisle asayiş uygulaması

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"na, Kars’ta 186 polis katıldı.

İHA | 01.06.2019 - 14:15..
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Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçeler de 47 ekip ve 186 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 487 kişi sorgulandı.

Üç yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamada 85 araç kontrol edilirken, trafik ekiplerince 4 araca bin 66 TL cezai işlem uygulandı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz.” denildi.

Kars’ta 186 polisle asayiş uygulaması

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