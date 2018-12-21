Kars’ta 207 bin TL’lik malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, kamu lojmanlarından toplam değeri 112 bin TL olan 640 adet musluk ve 188 adet su saati, Bülbül Mahallesi'nde Kars Belediyesi'ne ait toplam değeri 43 bin TL olan su deposu ve muhtelif malzemeleri, Kars Harakani Havalimanı'ndan toplam değeri 20 bin TL olan apron aydınlatma kabloları ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Eski Tepe Kampüsü'nden toplam değeri 32 bin TL olan kablo ve demir parmaklıkları çalan şüphelileri tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Tespit edilen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; vatandaşlarımızın huzur, sükûn ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam edecektir." denildi.