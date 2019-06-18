Kars’ta 3 çocuğu olan avukat, ikinci üniversiteyi dereceyle bitirdi

3 çocuk annesi Habibe Şahin, okuduğu üniversitenin hem fakülte birincisi hem bölüm birincisi ve hem de üniversite birincisi olarak, imrendiren bir diplomayla mezun oldu.

Habibe Şahin, gençlere "Başarılı olabilmelerinin yolu çalışmaktan geçiyor." dedi.

Kars'ta 54 yaşında üniversite birincisi oldu VİDEO





3 ÇOCUK ANNESİ ÜNİVERSİTEDE BAŞARIYA BAŞARI DEMEDİ

KAÜ 2018-2019 eğitim öğretim yılına mezuniyet törenine, 54 yaşındaki Habibe Şahin damgasını vurdu. Normal yaşamında avukatlık yapan Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bölüm birincisi, fakülte birincisi ve üniversite birincisi olarak üniversiteyi bitirdi.

3 çocuk annesi olan Şahin'in; Kızı Hilal Şahin üniversite mezunu, oğlu Melih Şahin üniversite mezunu ve küçük oğlu Semih Şahin ise üniversiteye hazırlanıyor. Kars Ardahan Bölgesi’nde en kıdemli kadın avukat unvanını da elinde bulunduran Habibe Şahin, başarısını eşi Salih Şahin ve çocuklarına borçlu olduğunu belirtti.

"OKUMAYI SEVİYORUM, İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İSTEDİM"

Başarısını gönüllük esası çalışmaya borçlu olduğunu ifade eden Habibe Şahin, “Ben gönüllülük esası çalışmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Ben avukatım, zaten bir mesleğim var. 30 yıllık avukatım. İkinci bir üniversite okumayı çok istedim. Bunun da ikinci bir dil üzerine öğrenim olmasını istedim.” dedi.

“DURUŞMA SIRAM GELENE KADAR DERS ÇALIŞIYORUM”

Adliyede duruşma sırasını beklerken ders çalıştığına dikkat çeken Habibe Şahin, “Ailem destek oldu bana bu okuma girişimimde, hem işimle hem evdeki sorumluluklarımla birlikte yürütebildim. Eilemin de yardımı sayesinde, çok çalışmama borçluyum. Adliyede duruşma sıramı beklerken ders çalışıyorum. Ofiste çalışmalarımı yürütürken, gidip evde ne pişireceğimi planlıyorum. Zor ama keyifli.” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde bölüm, okul ve üniversite birincisi Habibe Şahin’e, diploma ve ödülleri verildi. 54 yaşındaki 3 çocuk annesi Habibe Şahin, gençlere başarılı olabilmelerinin yolunun çalışmaktan geçtiği tavsiyesinde bulundu.



