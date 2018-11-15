taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4657
Euro
6.2029
Altın
1210.895
Borsa
93287.16
Gram Altın
212.725

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sallıpınar Köyü'nde, sabah saatlerinde 300 koyunla birlikte tipi nedeniyle kaybolan çoban Cemal Reçber, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çadırda bulundu.

DHA | 15.11.2018 - 06:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Evli ve 6 çocuk babası Cemal Reçber (65), sabah saatlerinde köyün koyunlarını otlatmak için 3.5 kilometre mesafedeki Boyalı Ormanları Civelek mevkiine gitti. Reçber, saat 15.00 sıralarında cep telefonu ile yakınlarını arayıp kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybettiğini söylemesi üzerine Muhtar Murat Türkan, jandarmaya haber verdi.

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

8 SAATLİK ARAMA SONUÇ VERDİ

Jandarma köye gelerek çobanın gittiği yerde arama çalışması başlattı. Jandarmanın, AFAD ekiplerine de haber vermesi üzerine arama çalışmaları genişletildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramayı sürdüren ekipler, Cemal Reçber’i saat 23.00 sıralarında bir çadıra sığınmış halde buldu.

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Reçber, AFAD ekiplerince sağlık kontrolü için Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri ise 300 koyunun başında bekleyerek, köylülerin kamyonlarla gelip hayvanlarını  götürmelerini bekledi.

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Kars'ta 300 koyunla kaybolan çoban, çadırda bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

19
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

38
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

9
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

27
Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı

26
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

17
Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM