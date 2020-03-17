Kars'ta alevlerin arasına giren anne kızını kurtardı

Kars'ın Susuz ilçesinde, 4 çocuk annesi Sevilay Yarıcı, en küçük kızı Esin Irmak ile evde olduğu sırada, yıkadığı çamaşırları asmak için bahçeye çıktı.

Bir süre sonra evden dumanlar yükseldiğini gören anne, Esin'in 'anne' diye çığlık attığını duydu.

ALEVLERİN ARASINA GİRİP KIZINI KURTARDI

Başörtüsünü ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske yapan Sevilay Yarıcı, alevler içinde kalan eve girerek 3 yaşındaki kızını alıp, dışarı çıkardı.

KÜÇÜK KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekibi, anne ve kızının yardımına koştu.

Polisler Esin'i alıp hastaneye götürürken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yandı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun büyük bölümde yanıklar oluşan Esin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

"TEK SEVİNCİM ÇOCUĞUMUN KURTULMASI OLDU"

Kızının başucundan ayrılmayan anne Sevilay Yarıcı, "Kızımın yandığı odaya girdiğimde soba ve borular devrilmişti. Nasıl olduğunu anlamadım. Allah kimseye o anları yaşatmasın. Canımı düşünmeden alevlerin arasına girip, yavrumu çıkardım. Çok şükür sağlık durumu iyi. Eşyalarımızın tamamı yandı. Çocuklarımızın eğitimi için ineklerimizi de satmıştık. Eşim iş de bulamadı. Buradan çıkıp gitsek bile bir evimiz yok. Tek sevincim çocuğumun kurtulması oldu." diye konuştu.