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Kars’ta ambulans ile ticari araç çarpıştı

Hasta getiren ambulans kent girişinde hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

İHA | 15.07.2019 - 08:10..
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Kars'ta kaza meydana geldi.

Artvin’den Kars’a hasta taşıyan E.D. yönetimindeki ambulans hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı.

SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

Kazada ambulans sürücüsü E.D. ile sağlık personelleri T.B. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan ambulansta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan hasta ise anjiyo yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta ambulans ile ticari araç çarpıştı

Kars’ta ambulans ile ticari araç çarpıştı

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