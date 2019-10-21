Kars'ta askeri zırhlı araca saldırı: 7 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, asker ve korucuları taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi esnasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6'sının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.