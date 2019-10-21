taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8563
Euro
6.5313
Altın
1483
Borsa
97324
Gram Altın
279.393
Bitcoin
47975.25

Kars'ta askeri zırhlı araca saldırı: 7 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

AA | 21.10.2019 - 22:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde, asker ve korucuları taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi esnasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6'sının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

232
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

181
Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

Pentagon ABD birliklerinin bölgede kalabileceğini duyurdu

131
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

292
Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

227
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

146
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir