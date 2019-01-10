Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

Kars’ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars’tan Melikköyü’ne seyir halinde otomobil, Kars’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Melikköyü yolunda kara saplandı. Bir türlü otomobilini saplandığı yerden çıkaramayan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

BÖLGEYE ROTATİF YOLLANDI

İl Özel İdaresi Merkez Karla Mücadele ekibi bölgeye bir rotatif gönderdi. Yaklaşık 2 saat aracında mahsur kalan sürücü, son anda bölgeye rotatip ve ekiplerin gelmesiyle son anda donmaktan kurtarıldı.

95 KÖY ULAŞIMA KAPALI

Öte yandan Kars’ta etkili olan kar ve tipiden 95 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy ylları kısa süre sonra yeniden ulaşıma kapanıyor.

























