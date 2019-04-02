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Kars'ta bitmeyen kış

Doğuda etkisini sıcak değil, soğuk hava sürdürüyor. Kars'ta nisan ayında kar yağdı. Batı güneşli günlerin tadını çıkarırken, doğuda çocuklar okula gitmekte zorlanıyor.

AA | 02.04.2019 - 11:04..
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta bitmeyen kış

Sabah vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, kar yağışı altında yürüdü.

"BATIDA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI, BURADA KAR VAR"

Vatandaşlardan Yunus Alp, havaların bir süredir soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Batıda bahçelerde, ağaçlarda çiçek açtı, herkes tarlasını ekiyor, burada kar yağışı devam ediyor." dedi.

Kars'ta bitmeyen kış

Esnaf Temur Yıldırım da ilçede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade ederek, "Nisandayız, halen kar yağıyor." diye konuştu.

Kars'ta bitmeyen kış

Kars'ta bitmeyen kış

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