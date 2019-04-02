Kars'ta bitmeyen kış

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, kar yağışı altında yürüdü.

"BATIDA AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI, BURADA KAR VAR"

Vatandaşlardan Yunus Alp, havaların bir süredir soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Batıda bahçelerde, ağaçlarda çiçek açtı, herkes tarlasını ekiyor, burada kar yağışı devam ediyor." dedi.

Esnaf Temur Yıldırım da ilçede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade ederek, "Nisandayız, halen kar yağıyor." diye konuştu.