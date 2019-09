Kars'ın Sarıkamış ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe gelmeye başladı.

AYILARIN YİYECEK BULMA MÜCADELESİ KAMERADA

Yavrularıyla birlikte çöplükte yiyecek arayan ayılar, an be an kameralarca kaydedildi. Sarıkamış çöplüğüne hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların yiyecek bulma mücadelesini izliyor. Karınlarını doyuran ayılar daha sonra Sarıkamış ormanlarına giderek ormanın derinliğinde gözlerden kayboluyor.

Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı ViDEO