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Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı

Beslenme alanları daralan ve kış uykusu öncesi yağ depolamaya ihtiyacı olan ayı ailesi, çöplükte yiyecek ararken yakalandı.

İHA | 16.09.2019 - 08:54..
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Kars'ın Sarıkamış ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe gelmeye başladı.

AYILARIN YİYECEK BULMA MÜCADELESİ KAMERADA

Yavrularıyla birlikte çöplükte yiyecek arayan ayılar, an be an kameralarca kaydedildi. Sarıkamış çöplüğüne hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların yiyecek bulma mücadelesini izliyor. Karınlarını doyuran ayılar daha sonra Sarıkamış ormanlarına giderek ormanın derinliğinde gözlerden kayboluyor.

Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı ViDEO

Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı

Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı

Kars'ta boz ayı ailesi çöplere dadandı

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