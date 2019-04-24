taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8764
Euro
6.5869
Altın
1274.52
Borsa
96221.54
Gram Altın
240.929

Kars’ta buhar kazanı patladı

Süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Olayda fabrikanın çevresi adeta savaş alanına döndü.

İHA | 24.04.2019 - 17:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kars’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan süt ürünleri fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

"ATOM BOMBASI ETKİSİ YARATTI"

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada fabrikanın duvarları yıkıldı. Patlama sonrası çevreye dağılan kazan parçaları korku dolu anlar yaşattı.
Fabrika sahibi Mahir Merkis, "Kazan adeta atom bombası etkisiyle patladı. Tesellimiz ölen ya da yaralanan olmaması. Kazan patlamadan sonra 10 metre uzağa fırladı" diye konuştu.
Kars’ta buhar kazanı patladı

Kars’ta buhar kazanı patladı

Kars’ta buhar kazanı patladı

Kars’ta buhar kazanı patladı

Kars’ta buhar kazanı patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

440
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

387
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

120
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

657
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

195
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

683
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir