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Kars'ta cami minaresi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kars'ta bulunan caminin minaresi vinçle yıkıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

DHA | 22.06.2019 - 16:20..
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Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verildi.

VİNÇ YARDIMIYLA YIKILDI

Bölgeye TOKİ tarafından yapılacak yeni yerleşim yerleri için Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Camisii de boşaltıldı. Yıkım çalışması başlatılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minare, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirildi.

Minarenin yıkılma anı kamerada İZLE

SANİYELER İÇERİSİNDE ENKAZA DÖNDÜ

Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin, yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde minarenin saniyeler içerisinde enkaza döndüğü görüldü.

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