Kars'ta cıva zehirlenmesi iddiası korkuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaşayan bir grup çocuk, oyun oynadıkları sırada arazide buldukları ve cıva olduğu iddia edilen sıvı maddeyle temas etti. Ardından bu maddeyi evlerine götüren ve bir süre sonra aşırı halsizlik ile zehirlenme belirtileri gösteren çocuklar, aileleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklar, ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Pınar, Güven, Furkan, Gürkan, Ömür Aygün ile Muhammed, Oğuzhan ve Edanur Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GEREKLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Olayın duyulması üzerine köye gelen Kars AFAD ekipleri, cıva ile temas ettiği iddia edilen çocukların evlerinde inceleme başlattı. Ekipler, özel kıyafetler giyerek çocukların ve ailelerin yaşadığı ortamlarda, özel cihazlarla ölçümler yaptı. Yetkililer, konuyla ilgili geniş çaplı araştırmanın yapıldıktan sonra gerekli açıklamanın yapılacağını belirttiler.

YERDE BULUP, TEMAS ETTİLER

Köy Muhtarı Murat Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların buldukları madde ile temas etmeleri üzerine olayın yaşandığını anlatarak, "Çocuklar okuldan geldikten sonra köyün içinde bir madde bulmuş, oynadıktan sonra evlerine götürmüşler. Anne ve babaları çocuklardaki halsizlikten şüphelenmişler. Erzurum'da tedavi altına alınınca burada zehirlendikleri anlaşılmış. Bu maddenin cıva olduğu söyleniyor." dedi.