Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban Köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı.
HASTANE ÖNÜNDE KAVGAYA DEVAM ETTİLER
Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı.
İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü VİDEO
POLİS BİBER KAZI KULLANDI
Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.