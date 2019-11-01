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Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

Kars'ta çobanlar arasında çıkan kavgaya, köylüler de karışınca kavgada 11 kişi yaralandı.

İHA | 01.11.2019 - 02:11..
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban Köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı.

HASTANE ÖNÜNDE KAVGAYA DEVAM ETTİLER

Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı.

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POLİS BİBER KAZI KULLANDI

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

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