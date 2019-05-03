Kars’ta çocuk şiddeti için sosyal deney

Kars Merkez Kocabahçe Ortaokulu’nun şehir merkezinde halkın yoğun olduğu parkta yapılan sosyal deneyde, küçük kızına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan anneye gösterilen tepki ölçüldü.

Kızını saçından tutarak yere fırlatan, tokat atıp döverek bağırmasıyla psikolojik şiddet uygulayan anneye Karslılar büyük tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine bunun bir sosyal deney olduğu söylendi. Rahat bir nefes alan Karslılar şiddete karşı olduklarını dile getirdiler.

KARS HALKI HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI

Rahat bir nefes alan vatandaşlar her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek Kocabahçe Ortaokulu’nu bu anlamlı ve önemli konuya dikkat çektikleri için teşekkür etti.

Kars'ta 'çocuğa şiddet' sosyal deneyi VİDEO

"ÇOCUKLARIN SEVGİYE İHTİYACI VAR"

Parka gelip sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Ceylan’ın annesi Birsen Irmak, "Ben diyorum ki bu şiddet kalksın. Çocuklar küçüktür ve onların sevgiye ihtiyaçları var. Çocuklara şiddet uygulamak ayıptır, günahtır. Bende bu projede gönüllü anne oldum. Bana bu proje gelince dedim ki ‘Ben bunu başaracağım.’ 3 kızım, 2 oğlum var. Kızımı bugün rol gereği dövdüm ama gerçekte asla dövmen. Şiddete karşı olduğum için bu projede yer aldım" dedi.

"ŞİDDET GÖRMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Tepki gösteren vatandaşlardan Sevda Irmak ise "Artık şiddet olmasın. Sürekli şiddet haberleri okuyoruz. Ben bunları duyunca çok üzülüyorum. Arkadaşıyla parka gelmiş bir kız çocuğunun bu şekilde şiddet görmesi beni çok üzdü" dedi.