Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

Sıfır Bir oyuncuları Cengo ve Burak kavgaya karıştı

1 İngiltere'de yanlış tedaviden 42 bebek öldü İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yaşananlardan dolayı kamuoyundan özür dilerken, aileler ise tedaviden sorumlu olanların cinayetle yargılanmasını talep etti.

2 Esra Erol: Ömer’i gördüğümde ben Ünlü sunucu Esra Erol'dan oğlu Ömer'in doğumuyla ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi.

3 A Milli Takım'da en fazla süre alan futbolcular EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nda, oyuncuları en fazla süre alan kulüp Başakşehir oldu.

4 Yanaktan makas almak tazminat sebebi sayıldı İş yeri yetkilisinin yanağından makas aldığı işçi, amirinin bu hareketiyle kendisini küçümsediğini iddia ederek olayı yargıya taşıdı. Yargıtay, emsal bir karara imza attı.

5 Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü Duruşma öncesi taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

6 Burak Aksak’tan, Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz Leyla ile Mecnun’dan sonra hayatımızda özel bir yer edinen Burak Aksak’ın, yeni kitabı “Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz”u konuşalım biraz…