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Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

Arpaçay ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 21.11.2019 - 12:18..
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Kars’ın Arpaçay İlçesi’ne bağlı Kümbet Köyü mevkinde izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi, suç aletleri ile birlikte yakalandı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından izinsiz kazı yapılan alanda yapılan aramada, 1x1 metre genişliğinde yarım metre derinliğinde çukur bulunurken; 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet zıpkın, 1 çift eldiven ile bir adet çuval ele geçirildi.

Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

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