Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

Kars’ın Arpaçay İlçesi’ne bağlı Kümbet Köyü mevkinde izinsiz kazı yapan şüpheli 3 kişi, suç aletleri ile birlikte yakalandı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından izinsiz kazı yapılan alanda yapılan aramada, 1x1 metre genişliğinde yarım metre derinliğinde çukur bulunurken; 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet zıpkın, 1 çift eldiven ile bir adet çuval ele geçirildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Kaçak kazı yaparken gözaltına alınan 3 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.