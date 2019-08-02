Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar, bir minibüsün devrilmesine neden oldu.

Kars'ta Mahir Şaran yönetimindeki servis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı.

Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı VİDEO



KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Minibüs, Kars- Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.