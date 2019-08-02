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Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar nedeniyle diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrilince 6 kişi yaralandı.

DHA | 02.08.2019 - 16:33..
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Şiddetli rüzgar, bir minibüsün devrilmesine neden oldu.

Kars'ta Mahir Şaran yönetimindeki servis minibüsüyle Harakani Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaları çevre köylerindeki evlerine bırakmak için yola çıktı.

Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsü devirdi: 6 yaralı

Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı VİDEO

KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Minibüs, Kars- Iğdır yolu Vericiler mevkisinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Şaran'ın kontrolünden çıkıp, devrildi.

Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsü devirdi: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Araçtaki diyaliz hastalarının yardımına yoldan geçenler, koşarken, ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

Yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta diyaliz hastalarının minibüsü devirdi: 6 yaralı

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