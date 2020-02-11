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Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu bölgede, bir minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA | 11.02.2020 - 12:42..
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Kars'ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, bir minibüs hareket halinde olduğu sırada aşırı soğuktan dondu.

ALTINDA ATEŞ YAKILAN MİNİBÜS YANDI

Donan minibüsün çözülmesi için, dolmuş şoförü aracın altında ateş yaktı. Fakat ateşin fazla olması sebebiyle, minibüs bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangının büyümesiyle, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alırken, yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Söndürülen minibüsün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

Kars’ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alev aldı

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