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Kars'ta dondurucu soğuklar

Hava sıcaklığının eksi 25'e kadar düştüğü Erzurum'da insanların saçları ve kirpikleri dondu.

İHA | 18.01.2020 - 13:38..
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Kars'ta dondurucu soğuklar

Soğuk hava Kars’ta hayatı adeta esir aldı.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor.

Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İHA muhabiri, Kars sokaklarında kaşları ve saçları donan vatandaşlara "Hava soğuk mu?" sorusunu yöneltti.

"BU SOĞUKLAR 1 AY DEVAM EDER"

Havanın çok soğuk olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Çok çok hava çok soğuk, soğuk hava ne yapalım. Bu soğuklar bu şekilde 1 ay devam eder, böyle devam eder. Her gün bu şekilde korunuyorum. Şartlarımız ağır” dedi.

"VÜCUDUMUZ DONUYOR"

Hava sıcaklığının eksi 25 derece olduğunu belirten vatandaş, “Şu anda eksi 25 derece Gazi Kars’ta yaşıyoruz. Çok soğuk bir hava, ne doğalgaz, ne kömür ve ne de başka bir yakıt ısıtmıyor bizi, vücudumuz donuyor, çok soğuk” diye konuştu.

Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi VİDEO

Kars'ta dondurucu soğuklar

Kars'ta dondurucu soğuklar

Kars'ta dondurucu soğuklar

Kars'ta dondurucu soğuklar

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