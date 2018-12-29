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Kars'ta termometreler eksi 24'ü gördü

Kars, eşsiz kar görüntülerinin yanında dondurucu soğuğu ile de dikkat çekiyor. Bu kışın en soğuk gecesini yaşayan şehirde, termometreler eksi 24'ü gördü.

AA | 29.12.2018 - 12:31..
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Kışın gelmesiyle birlikte beyaza boyanan şehirler arasında her yıl olduğu gibi Kars'ta var.

Kars'ta eksi 24 dereceden kar manzaraları FOTO GALERİ

Donduran havasıyla Sibirya soğuklarının ekili olduğu Kars’ta, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye düştü.

Kars'ta termometreler eksi 24'ü gördü

SABAH SAATLERİNDE EKSİ 21 DERECE

Sabah saatlerinde ise termometreler eksi 21’i gösterdi. Aşırı soğuk nedeniyle Kars Baraj Gölü dondu. Soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

ARAÇLAR BATTANİYELERE SARILDI

Soğuktan çok sayıda evin çeşmesi donarken, vatandaşlar ise araçlarını halı ve battaniyelerle sararak soğuktan korudu.

Kars'ta termometreler eksi 24'ü gördü

AĞAÇLAR DONAN GÖLÜN ORTASINDA KALDI

Öte yandan, donan Kars Baraj Gölü’nün etrafında bulunan ve boşaltılan evler ile donmuş gölün ortasında kalan ağaçlar ise dikkat çekti.

Kars'ta termometreler eksi 24'ü gördü

Kars'ta termometreler eksi 24'ü gördü


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