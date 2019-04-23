taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8282
Euro
6.5465
Altın
1272.46
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.43

Kars'ta ellerini sıkmayan komutan, HDP'yi çıldırttı

Kars'ta 23 Nisan törenlerine katılan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini havada bırakmasına partiden tepki mesajı geldi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 23:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kars'ta ellerini sıkmayan komutan, HDP'yi çıldırttı

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirmiş, elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izlemişti.

Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

HDP'DEN "TANIMAYACAĞIZ" MESAJI

Terör örgütüyle aralarına mesafe koymaktan ısrarla kaçınan HDP mentaliletesine karşı, Tuğgeneral Özgür Nuhut'un bu tavrı sonrası HDP Genel Merkezi, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı:

"Kars'ta seçilmiş belediye eş başkanlarımıza karşı, bir atanmış memurun takındığı tavır, halk iradesine karşı saygısızlıktır. Bu tutum iktidar partisinin yarattığı askeri vesayetin bir sonucudur. Halk, kendi iradesini tanımayanı tanımayacaktır."

Kars'ta ellerini sıkmayan komutan, HDP'yi çıldırttı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

943
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

839
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

143
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

281
Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

495
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

121
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

857
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir