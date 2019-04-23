Kars'ta ellerini sıkmayan komutan, HDP'yi çıldırttı

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirmiş, elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izlemişti.

Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

HDP'DEN "TANIMAYACAĞIZ" MESAJI

Terör örgütüyle aralarına mesafe koymaktan ısrarla kaçınan HDP mentaliletesine karşı, Tuğgeneral Özgür Nuhut'un bu tavrı sonrası HDP Genel Merkezi, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı:

"Kars'ta seçilmiş belediye eş başkanlarımıza karşı, bir atanmış memurun takındığı tavır, halk iradesine karşı saygısızlıktır. Bu tutum iktidar partisinin yarattığı askeri vesayetin bir sonucudur. Halk, kendi iradesini tanımayanı tanımayacaktır."









