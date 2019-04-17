Kars’ta FETÖ/PDY’den 1 kişi gözaltına alındı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gizli yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü kapsamındaki soruşturmaya esas olmak üzere, Çeperli Köyü’nden O.U. hakkında verilen talimatlarla doğrultusunda Kağızman Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına göre evinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINDI

O.U.’nun evinde alınan arama, el koyma ve gözaltı kararına istianeden yapılan aramada elde edilerek muhafaza altına alınan dijital materyallere ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.U. ele geçirilen dijital materyallerle birlikte Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere Ankara’ya sevk edildi.