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Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

Kars'ta fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

DHA | 01.12.2019 - 04:57..
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Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı.

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

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