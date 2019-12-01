Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler toplantısı öncesi, 'Müttefiklerimiz terörle mücadelede bizi yalnız bıraktı' dedi.

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Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda aynı grupta yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti.