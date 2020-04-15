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Kars'ta havadan ile korona denetimi

Kars Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, drone ile havadan denetim yapmaya başladı.

DHA |
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Kars'ta havadan ile korona denetimi

 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Kars'ta alınan tedbirler, Emniyet Müdürlüğü tarafından denetleniyor.

Sivil ve resmi polislerin sokak ve caddelerde yaptıkları kontrollerin yanı sıra kent, drone kameralarıyla gözetleniyor.

UYARI VE HATIRLATMA YAPILIYOR

Polislerin kent merkezinde havalandırdığı drone kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen polisler, sosyal mesafe kuralı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadıklarını kontrol etti.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, uygulama kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların evlerinde kalmaları hatırlatıldı.

Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi -1



Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi -2

Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi -3

Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi -4

Kars'ta drone ile koronavirüs denetimi -5

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