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Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

198 bin liralık hırsızlık olayının zanlılarından 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

İHA | 24.07.2019 - 11:36..
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında, farklı adreslerde soygun yapan hırsız çetesine ait soruşturma tamamlandı.

25.04.2019 tarihi ile 19.07.2019 tarihleri arasında kent merkezinde bulunan muhtelif adreslerde meydana gelen toplam değeri 198 bin TL olan 22 ayrı evden, iş yerinden, açıktan ve otodan muhtelif eşyaların çalınması olaylarının zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇETE TUTUKLANDI

Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 9 kişiden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise hakkında ise adli kontrol tedbiri verildi.

Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

Kars'ta hırsızlık çetesine darbe: 6 kişi tutuklandı

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