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Kars'ta intihara kalkışan küçük kızı itfaiye eri kurtardı

Köy camisinin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen Ç.B.'yi, itfaiye eri dalgınlığından faydalanarak hayata döndürdü.

İHA | 16.07.2019 - 08:50..
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Kars merkez Mezre köyünde bilinmeyen bir sebeple Ç.B., köy camisinin çatısına çıktı. Küçük kızı ikna edemeyen yakınları, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KIZI AŞAĞI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise her ihtimale karşı çatı altına branda açtı. İtfaiye eri Nurullah Bendeş, kız çocuğunun yanına yaklaşarak Ç.B.'i aşağı indirmeye çalıştı.

Ağlayan ve yakınıyla konuşmaya çalışan kız çocuğunun dalgınlığından faydalanan itfaiye eri Nurullah Bendeş, kızı yakaladı.

Kars'ta intihara kalkışan küçük kızı itfaiye eri kurtardı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Daha sonra ise Ç.B., hemen ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ç.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta intihara kalkışan küçük kızı itfaiye eri kurtardı

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