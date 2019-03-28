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Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 00:10..
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Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ediyor.

JÖH timleri, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar ayını göstememek için karlı tepelerde PKK avına çıktı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı timleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalışan terör örgütü PKK'lı teröristleri yakalamak ya da etkisiz hale getirmek amacıyla karla kaplı Kağızman ilçesi Madur bölgesi Çiçekli kırsalındaki 2 bin 700 rakımlı arazilerde operasyon başlattı.

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

JÖH KÖPEKLERLE PKK İZİ TAKİP EDİYOR

Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen bu bölgede helikopter desteğinde yürütülen operasyonlara, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timlerinin de aralarında bulunduğu ekipler ile iz takip köpeği de katılıyor.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ BULUYOR

İlkbahar mevsiminin yaşanmasına rağmen tamamen karla kaplı olan ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulan söz konusu kırsalda operasyonlarını kararlılıkla yürüten timler, arazileri didik didik ederek teröristleri arıyor.

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Olumsuz hava koşullarına uygun kıyafetler giyip uzun süre arazide kalabilen timler, her taşın altına bakarak teröristlerin izini bulmaya çalışıyor.

Yetkililer, terör örgütüne yönelik operasyonların baharda da kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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