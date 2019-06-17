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Kars'ta kablo hırsızlığından 13 şüpheli gözaltına alındı

Son günlerde ilde artan kablo hırsızlıklarına yönelik jandarma, operasyon düzenledi.

İHA | 17.06.2019 - 17:40..
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Kars’ta kablo ve enerji nakil kablo direkleri hırsızlığının şüphelilerini, jandarma yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kars Merkez Verimli Köyü’nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablo ve direklerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, köy içerisinde traktör römorkuna yüklenmiş 6 adet haberleşme ve enerji nakil kablo direği ile 150 metre uzunluğunda nakil kablosu ele geçirildi.

Kars'ta kablo hırsızlığından 13 şüpheli gözaltına alındı

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık olayı ile ilgili araştırmayı derinleştiren jandarma, olaya karıştığı tespit edilen 13 şüpheli kişiyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma Alay Komutanlığı’na getirilen şüpheli 13 kişinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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