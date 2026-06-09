Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 5,25 milyon liralık ürün ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak ürün ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bilgilere ulaştı.

Elde edilen istihbari verilerin değerlendirilmesinin ardından kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 3 iş yeri tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜNE EL KONULDU

İş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında farklı markalara ait olduğu belirtilen gümrük kaçağı parfüm, kol saati ve güneş gözlüğünden oluşan toplam 2 bin 80 adet ürün bulundu.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan ürünlerin yasal giriş belgelerinin bulunmadığı ve kaçak yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON 250 BİN LİRA

Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi. Söz konusu rakam, kentte son dönemde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları arasında dikkat çeken miktarlardan biri olarak değerlendirildi.

Yetkililer, kaçak ürün ticaretinin yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyi büyüterek haksız rekabete neden olduğunu belirtiyor.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen ürünlerin menşei ve tedarik zincirinin de araştırıldığı bildirildi.