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Kars'ta kar ve sis yüzünden kaybolan iki kişi bulundu

Ağadeve köyündeki evlerinden öğle vakti ayrılan iki kişi yoğun kar ve sis nedeniyle yollarını kaybetti. Kaybolan iki kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 27.11.2019 - 20:43..
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Kars merkez Ağadeve köyünden öğle vakti ayrılan İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, aniden bastıran yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle geri dönüş yolunu bulamadı.

Köksüz ve Kısık’tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bildirdi.

ARAMA 2 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak’ı bulmak için seferber oldu. Yoğun kar yağışı altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrasında İbrahim Köksüz ve Abdulsamet Kısak, Selim karayolunda bulundu.

Kars'ta kar ve sis yüzünden kaybolan iki kişi bulundu

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahaleleri AFAD ekiplerince yapılan Köksüz ve Kısık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Daha sonra Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kars'ta kar ve sis yüzünden kaybolan iki kişi bulundu

Kars'ta kar ve sis yüzünden kaybolan iki kişi bulundu


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