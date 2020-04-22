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Kars'ta karantinadaki kadına doğum günü sürprizi

İrlanda'dan getirilen ve koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan kadının doğum gününde ekipler pasta getirdi.

AA |
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Kars'ta karantinadaki kadına doğum günü sürprizi

Kars'a İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda karantina uygulamaları devam ediyor.

KARANTİNADAKİ KADINA SÜRPRİZ

Koronavirüs nedeniyle karantinadaki Ebru Akkaya'ya, Kars Gençlik Merkezi görevlileri doğum günü sürprizi hazırladı.

Hazırladıkları pasta ile Akkaya'nın kaldığı odaya giden görevliler, doğum gününü kutladı.

Pastadaki mumları söndüren Akkaya, mutlululuğunu görevlilerle paylaştı.

Karantinadaki kadına doğum günü sürprizi

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