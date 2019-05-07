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Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Kars'ta samanlıkta saklanan 12 yaşındaki çocuk 16 saat süren çalışmaların ardından ailesine teslim edildi.

İHA | 07.05.2019 - 19:59..
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Kars merkeze bağlı Hacıveli köyünde ikametgah eden 12 yaşındaki Y.A.’nın ailesi çocuklarının Başgedikler köyünde kaybolduğunu öğrendi. Aile durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine intikal eden Kars AFAD ekipleri saat 13.25’te arama çalışması başlattı. Y.A.’nın gidebileceği yerleri didik didik arayan AFAD ekipleri, iftar saatinde kısa bir ara verdikten sonra tekrar arama çalışmalarına başladı.

SAMANLIKTA SAKLANDI

Merkez Hacıveli köyündeki çalışmalarımız yoğunlaştıran ekipler, sabaha doğru saat 05.25’te Y.A.’yı samanlıkta saklandığını tespit etti.

AFAD ekipleri, sağlık durumu iyi olan Y.A.’yı ailesi tespit etti. Sağlık ekiplerince genel sağlık taraması yapılan çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi.

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