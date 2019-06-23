Kars’ta kaybolan çocuk 4 km uzaklıkta bulundu

Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin B.’nin 11 yaşındaki oğlu T.B., önceki gün akşam saatlerinde oyun oynarken kayboldu.

Aile durumu jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından T.B.’yi aramaya başladı. 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına gece geç saatlerde son verildi.

İZ TAKİP KÖPEĞİ DE KATILDI

Sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarına jandarma, UMKE, AFAD ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" da katıldı.

GECEYİ UYUYARAK GEÇİRDİ

Yapılan detaylı aramalarda 11 yaşındaki T.B., köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

UMKE ekiplerince araca alınan çocuk daha sonra Gölbaşı köyüne getirildi. T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.B. geceyi bulunduğu bölgede uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Sağ salim çocuklarına kavuşan B. ailesi sabaha kadar arama çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.