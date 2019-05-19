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Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade 8 gündür aranıyor.

İHA | 19.05.2019 - 08:29..
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Küçük Nurcan'dan maalesef hala bir haber yok. Perişan aile bir umut ekiplerden gelecek iyi bir haber bekliyor.

Bu sabah erken saatlerde tekrar başlayan arama çalışmalarında iş makineleriyle suyun akış yönü değiştiriliyor.

ETEĞİN VE AYAKKABISININ BULUNDUĞU YERDE ARAMA DEVAM EDİYOR

Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.Dün gece havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, küçük kızın eteği ve ayakkabısının bulunduğu derede yapılıyor. Eriyen kar suları ile taşan derede arama çalışmaları çok zor şartlarda yapılıyor.

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

İŞ MAKİNELERİYLE SUYUN AKIŞI DEĞİŞTİRİLDİ

Sarıkamış’ta arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik “Kurbağa Adam” ile yürütülüyor. Arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği “Atak”ta destek veriyor.

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Bazı bölgelerde zorlanan ekiplerin yardımına iş makineleri yetişiyor. Sığ ve girilmesi zor yerler iş makineleriyle suyun yönü değiştirilerek arama yapılıyor. En küçük ayrıntıya dahi dikkat eden ekipler, küçük Nurcan’ın bulunması için adeta seferber oldu.

ACILI AİLE ÇOCUKLARINDAN HABER BEKLİYOR

Arama çalışmalarını eşlik eden Nurcan Sade’nin babası Hayrettin Sade ve köylüler, çocuklarının biran evvel bulunması için dua ediyor.
Dere kıyısı boyunca tarama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarını Güllüce Köyü ile Ortakale Köyü arasında dere yatağında sürdürecek.

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars’ta kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sürüyor

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