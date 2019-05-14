Kars’ta kaybolan minik Nurcan aranıyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Ortakale Köyü’nde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin bulunması için arama çalışmlarına yeniden başlandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DALGIÇLAR KATILACAK

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar, minik Nurcan’ın evinin önünden geçen derede yoğunlaştı. Harettin ve Yadigar Sade’nin çiftinin ikamet ettiği evinin önünde geçen dereye düşme ihtimali üzerinde duran ekipler, arama çalışmalarını dalgıç ekiplerinin de katılmasıyla birlikte bugün dere kenarında yürütecek.

KÖYDE SESSİZ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

3 gün önce evlerinin önünde oyun olarken kaybolan ve bütün aramalara rağmen bir türlü bulunamayan Nurcan Sade’nin Ortaköy’deki evinin önünde sessiz bekleyiş devam ediyor. Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarına köylülerde eşlik ediyor. 3 gündür köy giriş çıkışları da dahail olmak üzere bütün ev ve eklentileri ekiplerce didik didik arandı. Nurcan Sade’nin gidebileceği her yere bakan ekipler, bugün arama çalışmaları Sade’nin evinin önünden geçen dere de yapılacak. Ekipler, Sade’nin dereye düşme ihtimali üzerinde duruyor.









